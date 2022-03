ITALIANO, Ikoné, guaio-adduttore. Cabral non al 100%

Al termine del pareggio per 1-1 contro il Verona, dalla sala stampa del Franchi ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "Anche io potrei dire che meritavamo di vincere... nel secondo tempo abbiamo avuto 3-4 palle gol e siamo cresciuti in maniera esponenziale, non facendo mai tirare il Verona. Il pareggio ci fa guardare avanti, arriviamo da prestazioni alto livello ma pecchiamo di concretezza: oggi potevamo fare più male al Verona. La scelta di Gonzalez prima punta? Speravo in qualche situazione in verticale, dove Nico è velocissimo, poi abbiamo alzato il gioco e nelle spizzate è bravo. Cabral non è ancora al 100% e per questo ho scelto di fare un cambio del genere. Gli errori degli esterni nel primo tempo? Ikoné se non gioca... non gioca... se lo tolgo mi viene chiesto perché non viene utilizzato... in avvio di gara ha avuto un problema all'adduttore ed è stato condizionato da questo, perciò ho preferito mettere dentro gente fresca. Penso che i tre cambi abbiano dato la svolta alla partita. Il mio giallo? L'arbitro mi ha ammonito perché ero uscito dall'area tecnica, credevo che ci fosse un fallo ma così per lui non era. Torreira? Lui ce l'ha questi inserimenti... contro certe squadre che giocano uomo su uomo non è facile per un play, ma nella ripresa mi è piaciuto molto, peccato per le chances che ha avuto".