IND.FV, Dopo l'Espanyol, idea altro test l'8 agosto

Non solo l’amichevole con l’Espanyol, in programma sabato 7 agosto in orario serale (anche se da confermare). La Fiorentina, in vista del debutto in Coppa Italia a Ferragosto e dell’esordio in campionato contro la Roma il 22 agosto, sta studiando anche un altro test prima dell’inizio della nuova stagione. Al momento, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l’idea è quella di giocare addirittura il giorno successivo, ovvero domenica 8 agosto, contro un avversario ancora da confermare ma che sarà di un livello molto più basso rispetto alla formazione spagnola (l’obiettivo è di far giocare i calciatori che non avranno messo minuti nelle gambe il giorno prima).