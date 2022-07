HIRSCH, Parleremo con ACF. Prima stadio, poi l'area

A margine dell'evento tenutosi a Palazzo Vecchio, per la presentazione della riqualificazione dell'area di Campo di Marte, ha rilasciato dichiarazioni ai media presenti, tra i quali FirenzeViola.it, l'architetto David Hirsch. Queste le sue parole: "Dello stadio abbiamo parlato tanto e questa era l’occasione per raccontare un po’ più nel dettaglio il progetto nella sua integrità. L'idea è quella di realizzare un grande parco, una serie di edifici che rimangono sotto questo grande mantello verde, che dialoga con la copertura dello stadio, come già abbiamo raccontato".

Sarà luglio il mese buono per la presentazione del progetto definitivo?

"Come ha detto il sindaco e l’ingegner Parenti, stiamo raccogliendo in questo momento i pareri conclusivi della commissione della conferenza dei servizi, che non abbiamo ancora visto, per cui siamo in attesa di sapere quale sarà l’esito, che verrà poi portato in giunta per chiudere con le integrazioni questa fase di progetto di fattibilità".

Per cui possiamo rassicurare i tifosi che non ci sono rallentamenti da questo punto di vista?

"No direi che non ci sono. Non c’è nessuna novità, sta andando tutto bene, ovviamente siamo anche noi in attesa di sapere quali sono gli esiti, aspettiamo di sapere il rapporto conclusivo in modo da poter poi riattivare la progettazione anche in funzione di quelli che saranno gli esiti di questi rapporti".

Quindi per quanto riguarda i cantieri saranno prima realizzati quelli dello stadio e poi quelli di Campo di Marte?

"Direi di sì, ma il tema dei cantieri dovrò essere poi discusso anche con la Fiorentina, soprattutto in merito allo stadio".

Ha poi aggiunto: "Sono sempre molto cauto, facciamo un passo alla volta come dico sempre, abbiamo ricevuto una serie di indicazioni da parte del ministero, noi andiamo avanti cerchiamo di condurre la nostra progettazione nel rispetto delle indicazioni che ci vengono date. C'è tanto da fare ancora".