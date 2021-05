GIANI, Davide rappresenta i valori di Firenze

Anche il governatore della Toscana Eugenio Giani è intervenuto a margine della presentazione del murale dedicato in via Canova in memoria di Davide Astori: "In questo quartiere il colore viola è fortissimo. Firenze è la Fiorentina e la Fiorentina è Firenze. Il passare da via Canova e vedere la sua immagine sarà sentire per sempre il ricordo di quell'uomo e di quei valori che trasmetteva. Io ricordo ad alcuni ritiri quanto tempo Davide dedicava a fare autografi per i bambini: quei valori che ci ha dato il nostro capitano non possono essere dimenticati. Spero verrà ricordato, quando torneremo allo stadio, tutte le volte al tredicesimo minuto. Con questo murale spero che anche i bambini che non hanno potuto conoscere possano capire che uomo era; qui in via Canova, nel cuore autentico di Firenze, c'è la sua immagine, perché lui ormai fa parte dell'identità e dei valori di questa città".