GASPERINI, L'ultima volta si è esagerato. Sabato...

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a margine della premiazione della Panchina d'Oro ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Sono stato vicino altre volte a vincere il premio, questo era il momento giusto".

Prossima gara con la Fiorentina: "E' giusto dare un messaggio. Nell'ultima gara si è esagerato, me compreso. Da parte mia si riparte da zero. Penso solo al campo dove due squadre che giocano bene a calcio si affronteranno. Non ho avuto modo di parlare con Commisso. Io penso solo alla gara di sabato che sarà una partita importante per entrambe le squadre. Faremo di tutto per portare a casa il risultato".

Sull'Atalanta: "Ho vinto questo premio grazie all'Atalanta. E' una squadra diciamo di provincia che ha raggiunto risultati incredibili".

Sulla lotta scudetto: "Mai come quest'anno è aperto. La Juve è la favorita. Ma col passare del tempo può succedere di tutto. E' un campionato molto equilibrato".