GALLOPPA, Se continuiamo così ci togliamo delle soddisfazioni

Al termine del match di Primavera tra Bologna e Fiorentina, vinto 1-3 dai viola, Daniele Galloppa ha parlato così ai media presenti: "Faccio i complimenti ai ragazzi, perchè abbiamo fatto un'altra partita di spessore, producendo tanto e rischiando poco. I ragazzi hanno risposto benissimo".

Ha utilizzato anche i ragazzi presenti ieri sera all'Olimpico, calandosi subito nella realta anche se non è sempre così automatico:

"Assolutamente, ci ho parlato prima della partita, devo fargli i complimenti per l'atteggiamento. Hanno la fortuna e la sfortuna che io ho già vissuto queste cose e non possono cercarsi alibi. Hanno fatto bene e se l'atteggiamento è questo ci possiamo togliere delle soddisfazioni".

Quinto successo consecutivo tra campionato e coppa, cosa è cambiato dalla fine del 2024 ad adesso?

"Sicuramente c'e ancora più consapevolezza, c'è più costanza e probabimente abbiamo una solidità e una maturità diversa. Continuando a lavorare così la squadra è destinata a crescere e i ragazzi lo stesso".

Vittoria su un terreno di gioco per niente facile, con un Bologna che si difendeva addirittura in 10 sotto la linea della palla:

"lo sapevamo perchè il bologna ha cambiato allenatore da 3 giornate e avevamo visto le partte, sapevamo che facevano questo tipo di gioco, ma nonostante questo siamo sempre stati padroni della partita. Ovviamente quand son rimasti in 10 la partita si è messa in discesa, ma segnare non è mai semplice".

Grande impatto in partita di Mazzeo, riuscendo a servire anche due assist:

"Si è entrato molto bene in campo, mi sembrava un cambio giusto e lui è stato bravo ad entrare e dare quella qualità in più che mancava".