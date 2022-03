GALLI, Restyling progetto semplice e non invasivo

Anche Giovanni Galli ha detto la sua ai media presenti, tra cui FV, dopo l'evento di presentazione dei progetti per il Franchi: "Molti erano in ottica futuristica, poi la scelta di andare sulla semplicità. Mi sembrava che al primo impatto potesse essere lo stadio meno accattivante, però bisogna considerare l'efficienza. Si sta parlando anche del recupero delle acque piovane e dell'utilizzo del fotovoltaico. Il progetto non è invasivo su Firenze. Il Milan può vincere lo scudetto? Se fa lo stadio nuovo (ride, ndr)... a parte tutto ieri hanno fatto una grande gara e hanno abbreviato il percorso per raggiungere la vetta. Probabilmente un campionato così equilibrato gli può permettere di essere competitivo fino in fondo, anche se l'Inter è ancora la squadra da battere. Fiorentina-Juventus in Champions a breve? La Champions che giocavo io era diversa, la disputava solo la squadra che vinceva il titolo, ora lo fanno le prime quattro. Essere ambiziosi non significa essere arroganti, ma le ambizioni ci devono essere e avere uno stadio che ti aiuta è un valoro in più".