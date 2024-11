FRANCHI, Sono oltre 12mila i presenti: record in Europa

FirenzeViola.it

Sono in tutto 12.534 gli spettatori presenti questa sera allo stadio Artemio Franchi, in occasione della sfida tra la Fiorentina e il Pafos. Lo rende noto l'ufficio stampa della società viola che specifica come l'incasso lordo della partita sia stato pari a 176.156 euro. Si tratta del record stagionale per una gara di Conference League in questa stagione (nelle gare contro Puskas Akademia e New Saints il dato era stato inferiore).