FOTO-VIDEO FV: LA CONFERENCE È GIÀ A FIRENZE

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Il cammino verso Praga è ancora lungo, ma la Conference League è già a Firenze. Come testimoniano le foto realizzate dai nostri inviati, ecco le prime immagini che immortalano la coppa della competizione europea in cui la Fiorentina è ancora impegnata. Esposta in Via Panzani 14 in centro a Firenze, nel negozio flagship di Sky. Sarà possibile, fino a domani sera, per tutti i tifosi viola potersi recare sul posto e scattare qualche foto insieme al trofeo.

Già da questi istanti, i primi, curiosi, tifosi, sono giunti sul posto per osservare da vicino la coppa che verrà alzata al cielo in occasione della finale del 7 giugno a Praga. Prima però, in casa Fiorentina, guardando il campo, ci sarà da affrontare il Lech Poznan giovedì nei quarti di finale e da giocare l'eventuale semifinale prima di giungere al grande traguardo in Repubblica Ceca.