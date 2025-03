Palladino alla vigilia: "Non conta il modulo ma sapersi adattare. Fagioli e Zaniolo in crescita".

vedi letture

Dalla conferenza stampa della vigilia di Panathinaikos-Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato anche a proposito dei moduli da utilizzare nelle prossime partite. 3-5-2 o 4-2-3-1? Per il tecnico viola non è importante: "Sul sistema di gioco dico che io non sono focalizzato su un solo modulo ma credo che la bravura di ogni allenatore sia quella di mettere i giocatori nella condizione di esprimersi al meglio. Gli infortuni ci hanno portato a cambiare sistema di gioco, i ragazzi sono stati bravi a mettere in atto le cose che avevamo provato in pochissimi giorni. Mi è piaciuta la loro abnegazione".

Zaniolo e Fagioli come li vede?

"Stanno facendo bene, vengono da un periodo in cui non hanno avuto tanta continuità di gioco. Le loro prestazioni sono in crescendo, Fagioli ha avuto meno minutaggio rispetto a Zaniolo ma sta crescendo e sono sicuro che crescerà ancora".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.