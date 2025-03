Finito l'allenamento, il Panathinaikos va in ritiro: ecco le immagini

Poco meno di ventiquattro ore a Panathinaikos-Fiorentina e l'attesa sale anche in casa biancoverde: dopo l'allenamento svolto poco fa agli ordini di Rui Vitoria, tutti i calciatori sono partiti in pullman direzione ritiro. Il Pana farà gruppo in serata per preparare al meglio l'ottavo d'andata di Conference League, in programma domani alle ore 18.45.