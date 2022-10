FOTO FV, Viola in campo: out Nico, Sottil e Maleh

Giornata di vigila di Conference League in casa Fiorentina: domani i viola scendono in campo per la 5a giornata della fase a gironi della competizione europea e, da protocollo Uefa, Biraghi e compagni si stanno allenando davanti alla stampa al centro sportivo Astori. Ecco i media realizzati da Firenzeviola.it, con anche il presidente Rocco Commisso e la consorte Cathrine che stanno seguendo il lavoro della squadra da bordo campo.

11:05 - Lungo discorso alla squadra di Vincenzo Italiano, che ha radunato il gruppo a centrocampo e ha catechizzato i suoi giocatori prima dell'inizio della seduta. Unici a non partecipare al meeting i portieri viola, che hanno già iniziato il proprio lavoro sotto gli ordini di Max Benassi e di Antonio Rosati.

11:10 - Squadra in campo per le prime fasi di lavoro: out, com'era immaginabile, Nicolas Gonzalez e Riccardo Sottil. Oltre ai due esterni, sta lavorando a parte (assieme al prof. Tito) anche Youssef Maleh.

11:18 - E' arrivato anche Alfred Duncan, che si è unito al lavoro del gruppo dopo aver ultimato la parte individuale fuori dal terreno di gioco

11:20 - Anche Sottil ha ultimato il lavoro in palestra e si è spostato sul campo: tuttavia l'esterno svolgerà un lavoro a parte.