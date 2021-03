FOTO FV, Toni e Pazzini con Dainelli al Bozzi

Ospiti illustri al Bozzi, dove sta andando in scena la partita tra Fiorentina Primavera e Juventus: oltre a Prandelli ci sono infatti rappresentanti della dirigenza viola, partendo dal club manager Antognoni fino ad arrivare a Dainelli, responsabile dell'area tecnica. Quest'ultimo, poi, ha portato con sé due amici, due ex viola dei suoi tempi, e non due qualunque: Luca Toni da una parte, Giampaolo Pazzini dall'altra. Eccoli nella foto del nostro inviato.