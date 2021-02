FOTO FV, Sopralluogo di Nardella al Palawanny

Come da lui fatto intendere negli scorsi giorni, Dario Nardella, sindaco di Firenze, si sta muovendo attivamente nella verifica dei lavori degli impianti sportivi disseminati sul territorio dell'hinterland fiorentino. Sarà anche il tempo del Franchi, ma per il momento il primo cittadino, come vedete dalla foto di FirenzeViola.it, ha cominciato col Palawanny, struttura offerta alla città dal patron de Il Bisonte, Wanny Di Filippo, e che ha avuto dei rallentamenti - come molte opere italiane - nella sua realizzazione, accompagnato da Cosimo Guccione, assessore comunale allo sport e Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo.