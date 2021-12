FOTO FV, Saponara lascia il Franchi: niente partitella

Niente partitella finale nell'allenamento di oggi per Riccardo Saponara: come documentato da Firenzeviola.it, il numero 8 della Fiorentina ha lasciato anzitempo la seduta della squadra viola che oggi si è svolta eccezionalmente allo stadio Franchi, a due giorni dalla trasferta di Bologna. Il tutto, come detto, senza prendere parte alla partitella in famiglia con la quale di solito si chiudono tutte le sedute. Da capire adesso quelle che sono le condizioni del fantasista, se cioè si tratta di un piccolo problema oppure di una scelta già concordata con lo staff medico. Ecco la foto di Saponara che dallo stadio fa ritorno al centro sportivo: