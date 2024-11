FOTO FV, Premiazione HOF del calcio italiano a Coverciano

Fonte: Dalla nostra inviata a Coverciano - Luciana Magistrato

Oggi, lunedì 11 novembre, a Coverciano è il giorno della cerimonia della "Hall of Fame del calcio Italiano", il riconoscimento che dal 2011 la FIGC assegna a calciatori, calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno scritto la storia del nostro calcio. Nell’Auditorium del Centro Tecnico Federale saranno assegnati i premi della XII edizione secondo i voti espressi dalla giuria di giornalisti sportivi coordinati da Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio. Sei le new entry nella "Hall of Fame", il C.T.

Luciano Spalletti, l'ex allenatore della Roma Daniele De Rossi, il vice campione del mondo del 1970 Roberto Boninsegna, la calciatrice della Nazionale Valentina Giacinti, l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko e l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida. Premi alla Memoria che andranno ad Agostino Di Bartolomei, Vincenzo D’Amico e Manlio Scopigno, mentre il Premio ‘Davide Astori’ andrà a Santo Rullo per il progetto "Crazy for Football". Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione: