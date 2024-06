FOTO FV, Martinelli e non solo: il 2° Memorial Astori

Fonte: dal campo Vincenzo Lapenta - Affrico

È stato presentato stamani il secondo Memorial Davide Astori, dedicato al compianto capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018. L'apertura si è svolta sul campo Vincenzo Lapenta dell'Affrico, società che ospita il torneo riservato alle categorie Pulcini e Pulcine 2013, ai quali parteciperanno diversi club professionisti - alcuni legati al passato calcistico di Astori - come Cremonese, Cagliari, Roma, Fiorentina e Milan oltre a due squadre dell'U.S. Affrico e nove squadre dilettantistiche provenienti da tutta Italia.

All'inaugurazione sono state premiate diverse figure del calcio fiorentino e toscano. Uno dei quali era Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 della Fiorentina, esordiente in Serie A lo scorso 2 giugno nella partita con l'Atalanta. Premiato come "Miglior talento di Società Professionistica", Tommaso ha ritirato il premio (in calce le immagini, con l'ex viola e oggi dirigente dell'Affrico Renato Buso e il giornalista David Guetta, presentatore dell'evento) nel corso della cerimonia come hanno fatto - in altre vesti - anche Stefano Cecchi e Marco Bucciantini ("Giornalisti dell’Anno"), e Tommaso Palazzini ("Miglior Esordiente Dilettante"), altro classe 2006 in forza all'Affrico. Mentre a Giorgio Perinetti, ds dell'Avellino assente per impegni di lavoro, è stato riconosciuto il "Premio alla Carriera". A margine delle premiazioni, non sono mancati anche interventi di figure istituzionali come il presidente della Regione Eugenio Giani, la candidata sindaca (ora al ballottaggio con Schmidt) Sara Funaro, il presidente della Commissione Cultura e Sport del Comune di Firenze Fabio Giorgetti, la candidata sindaca (alle scorse elezioni) Stefania Saccardi, e altre ancora.

A fare da sfondo, sul terreno di gioco, le tante squadre di bambini che da oggi pomeriggio e fino a domenica 16 giugno, si affronteranno negli impianti di Viale Fanti e di San Marcellino per il secondo Memorial Davide Astori. Di seguito le immagini raccolte sul posto da FV: