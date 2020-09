INDISCREZIONI DI FV COMMISSO, NEGATIVO AL TAMPONE: ORA PUÒ USCIRE Buone notizie per Rocco Commisso e la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il numero uno della Mediacom è risultato, assieme alla moglie Catherine, negativo al secondo tampone per il Coronavirus. Il presidente viola potrà così... Buone notizie per Rocco Commisso e la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il numero uno della Mediacom è risultato, assieme alla moglie Catherine, negativo al secondo tampone per il Coronavirus. Il presidente viola potrà così... NOTIZIE DI FV FOTO FV, NUOVO MAXI-SCHERMO SABATO AL FRANCHI Sabato, contro il Torino, non verrà inaugurata solo la stagione di Serie A 2020-21. A spiccare, all'interno delle mura dello stadio Artemio Franchi, sarà infatti anche il nuovissimo maxi-schermo (realizzato ovviamente a spese della Fiorentina) al... Sabato, contro il Torino, non verrà inaugurata solo la stagione di Serie A 2020-21. A spiccare, all'interno delle mura dello stadio Artemio Franchi, sarà infatti anche il nuovissimo maxi-schermo (realizzato ovviamente a spese della Fiorentina) al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi