FOTO FV, Dai campini: c'è Bonaventura. Zurkowski...

Come raccolto da Firenzeviola.it, in vista della sfida contro la Juventus in programma alle ore 15, la squadra si è ritrovata ai campi di allenamento per dirigersi al Franchi per la seduta di allenamento pomeridiana. Risulta presente Giacomo Bonaventura, che ha saltato la partita di Udine. Presente alla seduta anche la squadra under 18 della Fiorentina. Arriva per l'allenamento anche Zurkowski, al centro di numerose voci di mercato in queste ore.