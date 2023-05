Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

Approfittando della sua presenza a Firenze, Rocco Commisso non poteva mancare alla partita di oggi al Torrini della Primavera di Alberto Aquilani contro il Lecce. Il presidente viola è con Joe Barone, Daniele Pradè e Valentino Angeloni. Presenti anche le first lady della Fiorentina, Caterina Commisso e Camilla Barone, come da foto di Firenzeviola.