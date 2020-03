FOTO FV, Commissione su manutenzione al Franchi

La Commissione sport e cultura del Comune guidata dal presidente Fabio Giorgetti e la commissione sport del Quartiere 2 con il presidente Pierguidi in testa, alcuni consiglieri comunali, il consigliere regionale Marcheschi, l'ingegnere Dreoni e gli altri ingegneri del Comune che si occupano del Franchi, si sono riuniti allo stadio per parlare delle condizioni dell'impianto. L'incontro è stato necessario anche al fine di spiegare le opere di manutenzione previste secondo la convenzione con la Fiorentina che scadrà nel 2022.

Subito dopo la riunione della Commissione, ha preso il via un tour all'interno della struttura del Franchi (solo Ferrovia e Maratona per l'esattezza) per poter osservare direttamente lo stato critico di alcuni punti, in cui è necessario rimettere a posto il calcestruzzo ammalorato, in particolare per quanto riguarda alcune colonne poste sotto la curva Ferrovia, come documentato dalle nostre immagini, dove si stanno svolgendo i relativi lavori (come dimostrano attrezzi e calcinacci alla base delle strutture e come dimostra la sequenza delle foto in alcuni casi il calcestruzzo è già stato fatto cadere o tirato via, in altri il ferro è stato già coperto con l'antiossidante che dà anche il colore bluastro e in altri ancora è stato rimesso il cemento armato stesso). Una volta sistemati tutti i piloni, sono previsti poi lavori di riverniciatura per completare il tutto, così come è stato invece già fatto in Maratona (per una spesa - spettante al Comune - di 600mila euro). E' ovvio che con la tribuna scoperta, l'impermeabilizzazione del cemento armato non sia eterna e di conseguenza si creino delle infiltrazioni. I lavori di manutenzione in questo caso sono di competenza e a carico del Comune.

Di seguito gli scatti realizzati da FirenzeViola.it allo stadio: