FOTO FV, Circa 5mila tifosi presenti all'allenamento

Fonte: dai nostra inviati Luciana Magistrato e Andrea Giannattasio

Sono circa 5mila i tifosi giunti questo pomeriggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per assistere all'allenamento a porte aperte della Fiorentina. La Maratona è praticamente sold out, una bella risposta da parte del tifo viola in vista della gara di sabato contro il Napoli. Qui sotto la foto scattata da FV dei tifosi presenti.