FOTO FV, Autografi e foto di gruppo con i bambini

Rocco Commisso e Joe Barone si trovano in questo momento a Coverciano per il 41° Premio Nereo Rocco, evento organizzato dalla Settignanese. Nelle foto scattate qui sotto da FirenzeViola.it, il patron Rocco Commisso si è soffermato a firmare alcuni autografi ad alcuni bambini della Settignanese e ha posato per una foto insieme ad un grande ex viola come Christian Riganò. Infine, in una delle immagini, è possibile vedere la foto di gruppo finale che i due dirigenti viola hanno scattato insieme a tutti i ragazzi delle giovanili della Settignanese. Qui sotto le foto.