Sale l'attesa per l'esordio della Fiorentina nei gironi di Conference League contro l'RFS. Iniziano ad arrivare all'Artemio Franchi i primi tifosi viola con alcune magli di ex giocatori che hanno giocato in europa, come ad esempio Rui Costa, Ribery e Pazzini. Tra di essi anche Assen Maleh, fratello del cemtrocampista viola.