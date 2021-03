FOTO FV, Alla Iapichino il Pegaso della Toscana

Secondo Pegaso della Regione Toscana in meno di una settimana. Di nuovo ad una donna e ad una giovane. Dopo la musicista Beatrice Venezi il presidente Eugenio Giani ha consgnato questo pomeriggio presso Palazzo Sacrati-Strozzi il riconoscimento più prestigioso della Regione all’atleta Larissa Iapichino, saltatrice in lungo come la madre Fiona May, figlia dell'astita Gianni Iapichino. Larissa, nata a Borgo San Lorenzo in Mugello nel 2002, a diciotto anni già detiene il record mondiale indoor under 20, conquistato poche settimane fa, il 20 febbraio 2021, saltando ad Ancona sei metri e 91 centimetri, misura che eguaglia peraltro il primato della madre. Ecco le foto di Larissa Iapichino, premiata oggi: