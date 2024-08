FIORENTINA-PUSKAS A. 3-3: FINISCE QUI AL FRANCHI

Fonte: dallo stadio Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

49' - Finisce qui la partita: è 3-3 al Franchi tra la Fiorentina e la Puskas Akademia

48' - Corner per la Fiorentina: nulla di fatto, con Pecsi che fa sua la sfera. La Viola prova a premere ma non c'è più tempo

45' - Assegnati 4' di recupero

44' - GOL DELLA PUSKAS AKADEMIA. Sugli sviluppi di un corner, Golla mette in rete per la rete del 3-3, La Fiorentina era in 10 perché Martinez Quarta era uscito per crampi

41' - Rapido contropiede della Puskas Akademia con Pongracic che all'ultimo è bravo a mettere la sfera in corner. Gioco interrotto per soccorrere Martinez Quarta

35' - De Gea miracoloso! Primo intervento decisivo della partita dello spagnolo che mette in corner su un colpo di testa ravvicinato di Plsek

33' - Quinto e ultimo cambio per la Fiorentina: Raffaele Palladino inserisce Kouame al posto di Sottil

30' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOLLLL!!!! GOOOOLLL!!! KEAN!!! MOISE KEAN!!! Diangonale vincente dalla destra per il numero 20 che trova la sua prime rete in maglia viola!

25' - Pazzesco, la Fiorentina si divora il 3-2! Azione velocissima in contropiede con Ikoné che scatta sulla destra, palla troppo lunga per Kean che non può arrivarci mette sul fondo

23' - GOOOOOOL!!! GOOOOOOL!! MARTINEZ QUARTA! Sugli sviluppi di un corner di Mandragora, interviene Martinez Quarta che mette in gol! 2-2 e Franchi (se pur dimezzato) in delirio!

22' - Quarto cambio viola: fuori Bianco e dentro Amrabat

21' - Occasionissima per il 2-2 di Ikoné! Azione in profondità di Sottil che serve il francese sulla destra: percussione con tiro ma la palla esce sul fondo

18' - Angolo per la Fiorentina: prova ad intervenire Pongracic ma la sfera viene parata sulla linea da Pecsi

15' - Percussione di Ikoné sulla destra: bella azione che però finisce male dal momento che il tiro dell'esterno carambola sulla sua gamba prima di spegnersi sul fondo

11' - Cambio per la Fiorentina: fuori Colpani e dentro Ikoné

10' - Fallaccio di Nagy su Colpani: giallo per il capitano della Puskas Akademia

6' - Fiorentina a un passo dal 2-2! Paratissima di Pecsi su Kean: azione di sfondamento di Martinez Quarta, che dà la palla all'ex Juve che in area va al tiro trovando la risposta in corner dell'estremo difensore ungherese. Ma la Viola ora c'è...

3' - Viola partita a spron battuto in questa ripresa: bel cross di Dodo dalla destra, girata di Kean poi la palla arriva a Martinez Quarta che spedisce il pallne sul fondo

1' - Girandola di cambi a inizio ripresa: in casa Puskas entra Komaromi al posto di Ormonde-Ottewill mentre nella Fiorentina escono Beltran e Kayode ed entrano Kean e Dodo

=== INTERVALLO ===

48' - Finisce qui il primo tempo: una Fiorentina formato horror è sotto 2-1 contro la Puskas Akademia, che con uno-due micidiale tra il 9' e il 12' ha trafitto due volte David De Gea (reti di Nagy su rigore e di Soisalo). Ha riaperto la contesa con il primo guizzo vincente Riccardo Sottil, autore di un bel gol al tramonto della prima frazione con un tiro a giro.

47' - SOTTIILLLL!!! RICCARDO SOTTIL!!! GOOOOOOL!!! La Fiorentina la riapre poco prima dell'intervallo! Tiro a giro dalla sinistra del classe '99, palla in rete e 1-2 al Franchi!

45' - Assegnati 2' di recupero al Franchi

41' - Traversa pazzesca di Bianco! Il classe 2002 prova a scuotere la squadra e dalla distanza va alla concusione a botta sicura centrando la traversa da almeno 30 metri. Peccato, era una buona chance...

38' - La Viola resta senza idee e pallida nel suo atteggiamento: Bianco continua a non dare qualità, in difesa anche Pongracic pare in difficoltà

30' - Primo squillo di Beltran! Palla di Parisi dalla sinistra, palla al centro per l'argentino che in area si gira e mette sul fondo: primo spunto del Vikingo, fin qui assente...

26' - Prosegue il primo tempo incubo di Kayode, che adesso regala una rimessa laterale alla squadra ospite: la sua prova è un cambio annunciato...

25' - Incomprensione difensiva tra Pongracic e De Gea con Soisalo che vede uscire dall'area di rigore il portiere e prova il pallonetto: palla alta sopra la traversa ma che incubo questo primo tempo viola...

22' - Ci prova Sottil con un tiro a giro: palla di poco alta sopra la traversa sul secondo palo

20' - Attacca adesso con maggiore convinzione la Fiorentina, che guadagna due corner in sequenza. Serve almeno un gol per riaprire la sfida il prima possibile

17' - Primo giallo della partita: se lo becca Lucas Martinez Quarta, che commette fallo su Nagy, vera spina nel fianco dei viola fin qui

12' - CLAMOROSO! RADDOPPIO DELLA PUSKAS AKADEMIA! Contropiede velocissimo della squadra magiara dopo un errore di Kayode, con la sfera che arriva a Soisalo sulla destra che in diagonale fa 2-0: Franchi attonito, pazzesco!

9' - GOL DELLA PUSKAS AKADEMIA! Dal dischetto Nagy fa 0-1, anche se De Gea aveva intuito la traiettoria della sfera

8' - Rigore per la Puskas Akademia: il fallo è di Kayode ma l'errore più grave è di Alessandro Bianco, che restituisce imprudentemente al pallone al terzino che commette fallo sull'accorrente Nagy. Penalty ineccepibile...

5' - Bella azione personale del Flaco Colpani: palla ricevuta dalla linea difensiva e campo tagliato a fette, con l'ex Monza che si accentra e va al tiro trovando però la risposta di Pécsi

3' - Bella giocata di Parisi sulla sinistra, palla al centro per Bianco che va al tiro ma spingendo l'avversario: fallo per gli ungheresi

2' - Canta la Curva Fiesola, traslata per quest'anno in Ferrovia: anche la panchina viola è stata cambiata, adesso è lato curva Ferrovia

1' - Inizia la partita! Avanti tutta, Fiorentina! Viola in completo casalingo (maglia, calzoncini e calzettoni viola), Puskas A. con la divisa bianca da trasferta

È tutto pronto per il fischio d'inizio di Fiorentina-Puskas Akademia, playoff d'andata di Uefa Europa Conference League. I viola, reduci dal pareggio di Parma e con una formazione ancora in costruzione, affrontano una squadra che guida il proprio campionato a punteggio pieno e che punta a fare la storia arrivando per la prima volta alla fase a gironi di un torneo internazionale.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Bianco, Parisi; Colpani, Sottil, Beltran. All. Palladino.

PUSKAS AKADEMIA (4-2-3-1): Pécsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Favorov, Plšek, Nissila; Soisalo, Nagy, Puljic. All. Hornyak.