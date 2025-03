Dagli inviati Fiorentina-Juventus, l'arrivo del pullman bianconero e i fischi del pubblico viola: il video

Tra poco più di un'ora scenderanno in campo Fiorentina e Juventus sul manto erboso del Franchi per la 29esima giornata di Serie A. Questo il video realizzato da FirenzeViola.it che immortala l'arrivo del pullman della Juventus allo stadio Franchi, accolto come prevedibile da una pioggia di fischi da parte dei tanti tifosi della Fiorentina all'esterno dello stadio. Di seguito le immagini: