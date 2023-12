FIORENTINA-HELLAS VERONA 1-0, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FINE SECONDO TEMPO

94' - Ultimi istanti, Montipò calcia alto alla ricerca degli attaccanti

92' - Lancio in verticale per Ikoné che tenta di difendere la sfera ma si ritrova in fuorigioco

90' - L'arbitro concede quattro minuti di recupero

88' - Kouame guadagna un fallo prezioso a centrocampo che permette alla sua squadra di rifiatare

85' - Cambio anche per la Fiorentina: fuori Mandragora, dentro Mina

83' - Il Verona sostituisce Folorunsho con Mboula

82' - Ngonge prova a lanciare Henry, anticipato da un cocentratissimo Ranieri

80' - Fraseggio a centrocampo per la squadra di Vincenzo Italiano che adesso vuole gestire il vantaggio

78' - GOOOOOOLLLLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!!!!!! BELTRAAAAAAAAAAAANNNNNN!!!!!!!!!!!!!! L'argentino approfitta di una carambola in area per calciare potente di destro spiazzando Montipò! La Fiorentina è avanti 1-0!

75' - Il Verona sostituisce Lazovic con l'ex Fiorentina, Riccardo Saponara

73' - MANDRAGORA! Acrobazia del centrocampista viola che riceve in area e con una semi-rovesciata conclude centrale trovando la parata in due tempi di Montipò

71' - La Fiorentina sostituisce Ranieri con Quarta

70' - Partita adesso piuttosto accesa sul piano dell'agonismo. E lo stadio si scalda per alcune scelte arbitrali

68' - HIEN! Lo svedese colpisce di testa trovando l'intervento salvifico di Terracciano che toglie la sfera da sotto la traversa

66' - Adesso è Dawidowicz che strattona Arthur a centrocampo e si prende il giallo

64' - Kouame stende Amione a centrocampo: Ferrieri Caputi fischia il fallo ed ammonisce Barak dopo le accese proteste

61' - Cambio per il Verona: fuori Djuric e Suslov, dentro Henry e Dawidowicz

60' - Ikoné prova ad immolarsi su una palla in area dopo la conclusione strozzata di Kouame. Il tutto si conclude con una punizione per la Fiorentina dal limite

58' - Kouame perde un paio di palloni nella trequarti del Verona vanificando in ambedue i casi la progressione offensiva della sua squadra

56' - Ikoné si libera al limite dell'area e serve Kayode sulla sovrapposizione: la difesa avversaria contiene il classe 2004 spedendo in angolo

55' - Quarta anticipa Folorunsho sulla sinistra e reclama un fallo laterale a vuoto

52' - Suslov calcia debole col mancino dal limite dell'area, Terracciano blocca facilmente

51' - Traversone a tagliare in area da parte di Biraghi: Mandragora non riesce ad agganciare

50' - Nel frattempo arriva il dato ufficiale degli spettatori presenti allo stadio: sono 26.311 i tifosi sugli spalti, per un incasso di 479.051 euro compresa la quota abbonati

48' - Carambola in area viola: Terracciano disinnesca il pericolo facendo sua la sfera

46' - IKONÉ! Ci prova subito il francese che si accentra e calcia sfiorando la traversa

45' - Si riparte! Per la Fiorentina entrano Arthur, Barak e Kouame, escono Maxime Lopez, Nzola e Sottil. Il Verona invece sostituisce Magnani con Amione

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Termina la prima parte di gara tra i fischi che giungono dagli spalti del Franchi

45' - La direttrice di gara Ferrieri Caputi concede un minuto di recupero

43' - FOLORUNSHO! Il centrocampista gialloblù colpisce di testa da posizione ravvicinata spedendo di poco oltre il primo palo

42' - Ultimi scampoli di primo tempo, le due squadre cercano l'assalto decisivo per la rete

40' - Ci prova lo stesso Suslov da lontanissimo calciando però alto

39' - Maxime Lopez stende Suslov a centrocampo: punizione per il Verona

38' - Nzola mette dentro l'area trovando l'opposizione in angolo di Hien

35' - Giallo per Biraghi dopo la trattenuta su Ngonge

34' - ANCORA NGONGE! Tiro a giro da fuori area che finisce di poco alto sopra la traversa

33' - Uno-due non riuscito tra Maxime Lopez e Beltran a centrocampo: fallo laterale per il Verone

30' - NGONGE! Traversone basso di Folorunsho sul quale si immola il classe 2000, fermato da un super Terracciano, che si supera anche sul tiro in ribattuta di Lazovic

29' - Biraghi recupera irregolarmente su Ngonge, punizione per gli scaligeri

28' - DJURIC! Miracolo di Terracciano dopo il cross di Lazovic: ma c'era fuorigioco

25' - Nzola s'infila in area di rigore ma non trovando spazi scarica all'indietro per Sottil che a sua volta è costretto a ripiegare

24' - Ikone vanifica una sontuosa percussione offensiva della sua squadra, partita da una prodezza di Kayode sulla fascia

21' - Fase di possesso per la Fiorentina, col Verona che nel frattempo sembra aver abbassato il ritmo

19' - Ancora Nzola sfrutta il traversone di Biraghi per colpire di testa trovando, però, la contrapposizione di Magnani. La punta gigliata si lamenta poi per il calcio d'angolo negato

17' - GOL ANNULLATO A NZOLA! L'angolano riceve la punizione di Biraghi, si sistema il pallone toccando però col braccio e calcia inutilmente in rete

16' - Ngonge spinge Sottil sulla linea laterale: punizione per i viola

14' - Adesso la Fiorentina prova a far girare il pallone nella trequarti avversaria in cerca di spazi

12' - Fallo in attacco da parte di Nzola che travolge Montipò, si riparte da punizione dal fondo

10' - Ngonge cerca la verticalizzazione per Djuric: Biraghi legge bene l'azione disinnescando l'insidia

8' - NGONGE! Pericolosissimo tiro da dentro l'area del belga dopo una ribattuta: palla deviata in angolo

6' - Ci prova Sottil dalla sinistra con un tiro debole facilmente allontanato dalla retroguardia avversaria

5' - Cavalcata di Ngonge che cerca Tchatchoua contenuto dalla difesa viola: la squadra di Baroni attacca a oltranza

3' - SBAGLIA DJURIC! Terracciano si fa perdonare parando il rigore al centravanti avversario

2' - RIGORE PER L'HELLAS VERONA! Ferrieri Caputi dopo il decreta il penalty e ammonisce Terracciano

1' - SUBITO CHECK DEL VAR! Terracciano dopo una disattenzione su un retropassaggio sgambetta Folorunsho. Possibile rigore per il Verona

0' - Si comincia! Primo pallone della partita affidato all'Hellas Verona

INIZIO PRIMO TEMPO

15:00 - Minuto di raccoglimento il memoria di Antonio Juliano scomparso pochi giorni fa

14:58 - Ecco le compagini che guadagnano il centro del campo: gigliati che per l'occasione sfoggiano la nuovissima maglia bianca e rossa

14:55 - Meravigliosa "sciarpata" della Curva Fiesole sulle note dell'inno della Fiorentina

14:50 - Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; M.Lopez, Mandragora; Ikone, Beltran, Sottil; Nzola.

HELLAS VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Hien, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic.

14:45 Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Hellas Verona, gara valida per la sedicesima giornata di campionato il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 15