FIO-JUV, Al 45' è 1-1, pesa l'errore di Jovic su rigore

Finisce in parità (1-1) il primo tempo tra la Fiorentina e la Juventus con botta e risposta tra Milik e Kouamè e l'errore pesante dal dischetto di Jovic (bravo però anche Perin) proprio nel finale. Ma la Fiorentina ha disputato un ottimo primo tempo, punita su una delle poche incursioni bianconere.

Dopo 9 minuti va in vantaggio la Juve su uno svarione difensivo, con la palla in due mosse arriva a Milik con cross di Cuadrado per Kostic che serve il polacco libero di trafiggere Terracciano addirittura di petto. Le reazioni viola sono affidate prima a Kouame di testa (11') poi a Maleh (15') con la Fiorentina che attacca a testa bassa e la Juve chiusa a riccio e pronta a ripartire. Al 26' bello il tiro di Dodò che dalla distanza prova a sorprendere la difesa, ma non Perin.

Ma proprio sul contropiede, dopo un angolo bianconero, al 30' la Fiorentina punisce la Juve con un'azione in velocità innescata da Sottil per Kouamè che dalla destra s'invola in rete e trafigge Perin festeggiando sotto la curva Fiesole. E al 42' un tocco di mano di Paredes rivisto e confermato al Var dall'arbitro manda Jovic sul dischetto ma il tiro è sul palo con la palla toccata sul legno miracolosamente da Perin, con il pallone che poi schizza sull'altra parte del campo