FIO-BOL, A Bonaventura risponde Zirkzee: al 45' è 1-1

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Finisce 1-1 il primo tempo del Franchi tra Fiorentina e il Bologna, con i viola bravi ad andare in vantaggio al 17’ con un super gol di Bonaventura servito in area da Nzola e i rossoblù che hanno pareggiato al 33’ su calcio di rigore trasformato da Zirkzee per un fallo di mano in area di Parisi, assegnato grazie al Var. Gara tutto sommato equilibrata (anche se gli ospiti hanno fatto qualcosa in più) e risultato giusto. Nel recupero annullato il gol del vantaggio felsineo a Orsolini per evidente fuorigioco dell’esterno.