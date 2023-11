FirenzeViola.it

Arthur e Saelemaekers si ostacolano in area viola, l'arbitro viene richiamato al Var col il non solito tempismo ma Maresca, dopo aver osservato e dato un giallo al team manager viola, decide di restare della sua opinione e non concedere il rigore. E' la serata degli episodi al Var.