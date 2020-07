DRAGOWSKI, Unico big out per un risentimento

Tra gli esclusi eccellenti della giornata di oggi, oltre a Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, figura anche Bartlomiej Dragowski: il polacco tuttavia, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, è l'unico escluso per un problema fisico, ovvero un piccolo risentimento muscolare accusato negli scorsi giorni che tuttavia non ha precluso la sua presenza in panchina. Chiesa e Castrovilli, come già spiegato da FV, partono tra le riserve oggi per una scelta tecnica di mister Iachini.