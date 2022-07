INDISCREZIONI DI FV IND.FV, AG. TERRACCIANO A MOENA: UN LUNGO COLLOQUIO Che si muova qualcosa sul mercato per Pietro Terracciano? Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il portiere viola è stato raggiunto nelle scorse ore dal suo agente Federico Pastorello direttamente nel ritiro trentino della Fiorentina. Lungo colloquio con... Che si muova qualcosa sul mercato per Pietro Terracciano? Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il portiere viola è stato raggiunto nelle scorse ore dal suo agente Federico Pastorello direttamente nel ritiro trentino della Fiorentina. Lungo colloquio con... NOTIZIE DI FV FOTO FV, TORREIRA SEMPRE A FIRENZE, TRA PALESTRA E... Lucas Torreira è a Firenze ormai da un paio di giorni per risolvere alcune situazioni legate a casa e passaporto. E in attesa si gode la città senza rinunciare ad allenarsi un po'. Dopo una partita di padel ieri, eccolo in palestra oggi, immortalato da... Lucas Torreira è a Firenze ormai da un paio di giorni per risolvere alcune situazioni legate a casa e passaporto. E in attesa si gode la città senza rinunciare ad allenarsi un po'. Dopo una partita di padel ieri, eccolo in palestra oggi, immortalato da... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi