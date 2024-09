DJURIC, Voci viola? Fanno piacere. Oggi messi sotto

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivato da pochi istanti in sala stampa al termine del pari per 2-2 contro la Fiorentina, il centravanti del Monza Milan Djuric ha parlato così del match appena concluso: “Questo è un bellissimo stadio… diciamo che sono fortunato contro la Fiorentina, anche se qua lo scorso anno con l’Hellas ho sbagliato un rigore. La Fiorentina oggi ci ha messo in difficoltà ma parliamo di una squadra di qualità: per noi comunque l’obiettivo era portare a casa punti. Nel primo tempo abbiamo fatto bene ma nella ripresa siamo stati schiacciati. Penso che alla fine però il risultato sia stato giusto. Adesso durante la pausa per le Nazionali lavoreremo tanto”.

Sulle voci che lo volevano alla Fiorentina: “Io non ho notizia che i viola mi cercassero: sono state magari solo delle chiacchiere, che fanno parte del calcio. Io sono sempre stato concentrato sul progetto Monza. Certo, gli interessamenti fanno piacere ma io non sapevo nulla”.