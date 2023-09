DI FRANCESCO, Reazione di carattere contro un grande club

FirenzeViola.it

Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Frosinone-Fiorentina.

Punto d'oro, cosa è successo tra primo e secondo tempo?

"Ci sono partite nelle partite. La squadra anche nel primo tempo è mancata negli ultimi 20 metri. Abbiamo perso tanti duelli in fase difensiva, ma a livello di squadra. Abbiamo sbagliato uno schema e abbiamo rischiato di prendere gol. Nella ripresa con qualche cambiamento siamo stati bravi a rimetterla in piedi. Abbiamo creato tanto e siamo riusciti a pareggiare. Il carattere di questa squadra si è visto anche oggi e sono orgoglioso. Anche il pubblico segue il nostro spirito ed è il dodicesimo uomo in campo"

Garritano e Caso come sono entrati?

"Entrati benissimo, me lo aspettavo. Hanno capacità di entrare in gara subito anche per caratteristiche fisiche. E' voluta questa scelta, soprattutto Caso che non ama tanto difendere è un arma importante quando sono stanchi gli avversari"

Un pari che vale quanto la vittoria col Sassuolo?

"La Fiorentina è una squadra forte che ha una grande identità e che sta in un buon momento. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà evidenti ma questa squadra non ha mollato. Abbiamo fatto anche tante cose carine nel primo tempo, ma la Fiorentina ha fatto valere la loro qualità"

Oggi carenze importanti ma risultato positivo ottenuto...

"Si abbiamo assenze importanti ma ragiono di squadra. Oggi Brescianini che sta sostituendo gli assenti sta facendo bene per me. Nel primo tempo mi sono agitato troppo soprattutto in occasione del calcio d'angolo sbagliato perchè da un'occasione stavamo subendo gol"

Soulé si è sbloccato. Quanto è importante? Attaccanti in difficoltà?

"Più che difficoltà dell'attaccante credo che oggi potevamo fare meglio nelle scelte dell'ultimo passaggio. Soulé pagherà la cena a tutti. Volevo i gol degli attaccanti ed è arrivato. Non ne voglio tanti dagli attaccanti, voglio i gol giusti"

La classifica la guarderà?

"Non guardo classifica e giornali. Io mi concentro già sulla roma

Che è successo con Ibrahimovic?

"Non ci deve rimanere male, in quel momento aveva i crampi Barrenechea poi volevo cambiare Oyono. Ibra è un 2005, avrà le sue opportunità. Sono convinto che avrà chance perchè ha grandi qualità. Deve fare ancora 18 anni"

Parisi a destra lo ha sorpreso?

"No me lo aspettavo, sapevo che avrebbe sfruttato Nico Gonzalez al centro. All'inizio ci hanno messo in difficoltà

Soulè ha detto che vorrebbe realizzare dieci gol. Per lei dove può arrivare?

"Deve ambire ai 10 gol. Glielo auguro e lo auguro a noi stessi. Ha una grande determinazione e non si deve accontentare. Deve continuare con grande umiltà"

A livello psicologico quanto è importante la rimonta?

"Fondamentale perchè ci dà continuità e ci permette di prepararci bene alla prossima gara. E' stato costruito questo atteggiamento in poco tempo. Leggo che abbiamo tenuto la base dell'anno scorso ma non mi risulta. In poco tempo siamo diventati squadra e questo mi soddisfa"

Come giudica Cheddira oggi? Kaio Jorge come sta?

"Ha avuto dei problemi Kaio, non so se ci sarà domenica. Viene da un lungo infortunio, pian piano ci darà una grossa mano"