DAL VP, Programmi specifici per Terracciano e Kean

Pietro Terracciano e Moise Kean non si allenano con il gruppo quest'oggi ma niente di preoccupante: entrambi i calciatori svolgono un programma specifico concordato con la società e non hanno subito infortuni. Per questo dovrebbero essere a disposizione per l'amichevole di domani contro la Primavera. Non si allenano con il gruppo anche Ikoné, Nzola, Pierozzi e Comuzzo al pari dei giorni scorsi.