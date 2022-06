DAINELLI, Igor non mi sorprende. Su Milenkovic...

L'ex difensore viola, Dario Dainelli, ha parlato così dall'evento per i 50 anni di Alberto Malusci, a cui era presente tra gli altri anche Firenzeviola.it: Ecco le sue parole:

Mandragora e Jovic che rinforzi possono rappresentare per la Fiorentina?

"Sono due giocatori forti. C'è da capire come possono entrare nelle dinamiche del gioco di Italiano, ma questo lavoro spetta al mister che saprà sicuramente come gestirli e farli entrare nei meccanismi".

Le ha stupito la crescita di Igor durante la stagione?

"Sinceramente no, si vedeva già dagli allenamenti che fosse un giocatore bravo. Mi ha stupito soltanto la sicurezza che ha acquisito così velocemente, ma credo che aumentando il minutaggio ciò abbia contribuito ad aumentare la fiducia in se stesso".

Più facile sostituire un difensore o un attaccante per lei?

"Sicuramente l'attaccante in una squadra fa la differenza, ma allo stesso tempo penso che a questo livello tutti i ruoli siano fondamentali. Se Skriniar vale 60 milioni? Ad oggi si, le cifre sono queste nel calcio moderno".

Pensa che la Fiorentina attuale possa ripetere quello che ha fatto la Roma quest'anno in Conference League?

"Spero di sì, ma non mi piace fare previsioni. Il cammino fatto in campionato fa ben sperare e anche il fatto che tutti gli elementi sono stati partecipi è un bel segnale. Con le coppe avere una rosa ampia è importante".

Quanto perderebbe la Fiorentina con un'eventuale cessione di Milenkovic?

"Direi abbastanza. Milenkovic è un giocatore che a me piace tanto per la sua fisicità e personalità. Anche lui ha fatto errori, ma per la Fiorentina è troppo importante che resti".