DA CAREGGI, Nuova chiamata di Bove alla squadra: il punto

Edoardo Bove, dopo aver passato un'altra notte tranquilla presso la terapia intensiva dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, ha nuovamente parlato con i compagni di squadra che questa mattina si sono allenati al Viola Park in vista della partita di domani in Coppa Italia contro l'Empoli, valida per gli ottavi di finale.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il giocatore, tramite una video chiamata favorita dalla presenza del team manager Ottaviani che ha raggiunto l'ospedale fin da questa mattina presto, ha voluto caricare i compagni in vista del match contro gli azzurri, provando a sostenere a distanza i giocatori di Palladino, dando maggior forza al messaggio già condiviso ieri con la squadra e la voglia di rivedere subito la Fiorentina in campo dopo il malore che lo ha colpito nei primi minuti nella sfida di campionato di domenica scorsa contro l'Inter.