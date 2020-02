COMMISSO, STADIO? LASCIAMO PASSARE DEL TEMPO. C.S PRONTO ENTRO FINE 2021

Rocco Commisso terrà una ‘lectio magistralis’ in Consiglio regionale sulla sua storia di successo di italiano approdato negli Stati Uniti gli studenti statunitensi a Firenze. Queste le sue parole a margine ai media presenti tra cui FireneViola.it: "Mi hanno invitato e sono contento di fare qualche discorso ai ragazzi universitari e agli studenti, ai quali consiglio di lavorare duro per raggiungere i propri obiettivi. Ho 70 anni e a Firenze ho fatto otto visite in questi mesi per lavorare".

Sullo stadio e il centro sportivo: "Quello che c'era da dire lo abbiamo scritto nel comunicato. Ora lasciamo passare del tempo. Sul Centro Sportivo voglio dire che le cose vanno benissimo grazie anche all'aiuto del sindaco. Oggi sono stato lì e voglio dire che entro la fine del 2021 le donne, i bambini e la prima squadra saranno lì ad allenarsi".