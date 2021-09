COMMISSO: "ASPETTO TRANVIA E PARCHEGGIO AL V. PARK. VLAHOVIC? SPERO RESTI A LUNGO MA NON PROMETTO MAI"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso oggi pomeriggio è a Bagno a Ripoli per l’inaugurazione del nuovo campo sportivo, fresco di restyling, all’impianto comunale dei Ponti a Bagno a Ripoli, adiacente al giardino “Silvano Nano Campeggi” in via Roma. Ad accoglierlo il padrone di casa, il sindaco Francesco Casini, e tanti bambini che hanno salutato con entusiasmo il presidente viola. Firenzeviola ha seguito l'evento che ha visto il massimo dirigente della Fiorentina confrontarsi anche con tutte le autorità presenti, dal sindaco Nardella al presidente della Regione Giani. A loro il presidente Commisso ha chiesto con una certa urgenza la realizzazione del parcheggio della tranvia che servirà anche per il Viola Park. Rivivi tutti i momenti salienti del pomeriggio e le parole pronunciate da Commisso e le autorità con il live di Firenzeviola.it:

ore 18 - Dopo il presidente della Fiorentina Commisso, sono infatti arrivati a Bagno a Ripoli anche il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco di Firenze e della città Metropolitana Dario Nardella. Presenti l’assessore comunale allo sport Enrico Minelli, il presidente dell’ACD Bagno a Ripoli, Agostino Ognibene e i rappresentati dell’Istituto per il Credito Sportivo, atteso anche il deputato Luca Lotti, ex ministro dello Sport.

18.10 - Rocco Commisso ha subito parlato a margine dell'evento insieme a Casini e Nardella: "Questo club è affiliato alla Fiorentina, poi è vicino al Viola Park e mi vengono i brividi a vedere tutti i ragazzini giocare, speriamo di portarne qualcuno in prima squadra. Al Viola Park la Sovrintendenza ne ha voluti due in meno di campi ma noi abbiamo bisogno di campini per questi ragazzi. Quando tranvia e parcheggio? Facciamo parlare il sindaco Casini che mi si presentò all'hotel e mi disse di venire a fare il centro sportivo qui perché c'erano tranvia e parcheggi. Franchi? Parliamo solo di centro sportivo, con i soldi suoi Nardella fa quello che vuole (ride, ndr). Vlahovic? Lasciamolo stare, mia moglie si è fatta una bella foto con lui perché somiglia ad un nipote. E' un bravo ragazzo, sta facendo un successone ed è una cosa bella per Firenze, speriamo che resti qui a lungo. Rinnovo prima che io parta? Non faccio promesse che non posso mantenere, non dico né positivo o negativo, vediamo cosa si può fare".

Spiega il sindaco Casini tirato in ballo: "Il viola park fa parte del progetto, con la tranvia e il parcheggio; con il Comune di Firenze dobbiamo fare quest'opera, e la partenza è proprio da Bagno a Ripoli. Partirà proprio da qui e confidiamo di iniziare presto la prima parte del cantiere per il parcheggio. Con Nardella stiamo lavorando per evitare intoppi perché è un'opera importante per tutti e abbiamo individuato nel progetto di tranvia e parcheggio anche il centro sportivo.

Il sindaco Nardella aggiunge invece: "Franchi? Con Commisso ci vedremo presto, speriamo di riuscirci prima che vada via ma oggi parliamo di Bagno a Ripoli".

Ore 18.20 - Commisso ha preso la parola dal palco: "Sono orgoglioso più di voi di quello che sto facendo. Un giorno che dovevo fare il Magnifico Messere mi si presentò il sindaco di Bagno a Ripoli e mi propose di venire a vedere un bel campo di 10 ettari per il centro sportivo e disse che sarebbero arrivati tranvia e parcheggi. Io ho subito comprato la villa a scatola chiusa e poi abbiamo visto che c'erano gli abusivi. Poi abbiamo fatto l'affare per i 15 ettari dei Guicciardini. Da allora è andato tutto bene, l'unico intoppo sono state le tombe che sono state trovate. Ma il centro sportivo è l'orgoglio mio e della mia famiglia e ne sono tanto orgoglioso, tutti potranno venirci. Qui invece ci giocheranno le ragazzine della Fiorentina Femminile anche perché quando piove i campi si rovinano. Va però mantenuta la promessa della tranvia. Io ringrazio tutti di avermi accettato qui. Fiorentina divertente? Speriamo anche se qui si accettano solo i momenti alti mentre nella vita e nel calcio ci sono anche momenti brutti. Io vi dico di portare rispetto alla squadra che ha bisogno di voi. Anzi spero di vedervi allo stadio anche con l'Inter"

Ore 18.28 - Dal palco ha parlato anche Nardella: "Siamo felici, Bagno a Ripoli è Firenze in fondo, siamo e ci sentiamo vicini. Partiremo prima di tutto con il parcheggio, poi con la linea della tranvia. Sperando che non trovino altri scavi. Ma la cosa più bella sono questi ragazzi oggi".

Ore 18.31 - Eugenio Giani sempre dal palco ha aggiunto: "Bravo a Francesco Casini e bravo Commisso perché vedere 12 gru e vedere la velocità con cui viene fatto il Viola Park è bello. Il Viola Park darà l'orgoglio di vestire la maglia viola. E' l'impianto non pubblico più importante in Toscana. Quando si arriva una società si deve assestare ed ora i riusltati positivi di oggi è bello, vedere la Fiorentina nella zona più in alto ci rende orgogliosi".

Ore 18.40 - Avvenuto il taglio del nastro del campo in sintetico tra gli applausi di tutti i presenti. Segue una partita dei ragazzi del Bagno a Ripoli con calcio d'inizio dato dal presidente Commisso.