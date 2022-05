CIOFFI, Felice per i viola 7^. Torreira un patrimonio

Presente alla Notte Bianca di via Gioberti a Firenze, il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi - fiorentino di nascita e molto legato al quartiere di piazza Beccaria - ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Sono felice di essere qui stasera, da fiorentino mi riempie di orgoglio rivedere una piazza così piena. La Fiorentina in Europa? Sono felicissimo: Italiano ha svolto un grande lavoro ed auguro ai viola il meglio. Il 4-0 a Firenze con la mia squadra? L'effetto fu bello... il calcio è così, per me fu una grande soddisfazione: l'importante è in partita avere la mentalità giusta, ma il calcio vive di episodi. Il mio "successo" in questa stagione? Successo è participio passato di succedere, ora bisogna valorare sodo per riconfermarsi. Se riscatterei Torreira per la Fiorentina? E' un giocatore straordinario e penso sia un patrimonio ma saprà il club cosa fare".

Nella foto in basso, Gabriele Cioffi col fratello Matteo, ex tecnico delle giovanili viola e ora docente a Coverciano: