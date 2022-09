BUSO A FV, Do 6 e mezzo al mercato. Con la Juve...

L'ex giocatore viola Renato Buso, intercettato da FirenzeViola.it alla partita benefica fra l’Associazione Glorie Viola e l’Affrico Vecchie Glorie con l’incasso della serata che sarà devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti, ha parlato così della Fiorentina: "Domani sarà la partita dell'anno, troveremo un ambiente bellissimo. Dispiace aver visto che la Fiorentina non sia andata bene a Udine però sono convinto che domani il tifo risponderà alla grande e spingerà la Fiorentina verso la vittoria. I viola hanno dimostrato di potersela giocare con tutti e la Juve ha dei limiti importanti, quindi i presupposti per far bene ci sono".

Sui pochi gol segnati: "Spero che gli attaccanti viola si siano tenuti i gol tutti per domani (ride, ndr). Si devono sbloccare, dispiace che ancora non ci siano riusciti a pieno. Più che un caso è un momento e nel calcio ci possono stare. I viola devono ripetere la sfida di Napoli".

Su Jovic: "Da lui ci si aspetta i gol, è il classico attaccante da area di rigore. Ci si aspetta la finalizzazione, si è fatto trovare pronto. Dall'altra parte c'è Vlahovic e quindi sarà una bella sfida a distanza. Anche la squadra però deve aiutare Jovic in modo tale da metterlo in condizioni di segnare".

Sul mercato: "Do un 6 e mezzo al mercato. La Fiorentina è riuscita ad anticipare alcuni colpi, ha preso Barak e ha sostituito chi è partito. Un mercato sicuramente positivo, vedendo anche quello delle altre squadre".