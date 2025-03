Dagli inviati Brescianini: "Gara molto difficile, nel secondo tempo non ci sono stati spazi"

Al termine del ko odierno contro la Fiorentina, in casa Atalanta ha preso la parola il centrocampista nerazzurro Marco Brescianini. Ecco le sue principali dichiarazioni: “Oggi è stata una partita molto difficile, soprattutto nel secondo tempo. Noi quando troviamo spazi in ripartenza possiamo fare male ma oggi non è successo. Dobbiamo guardare avanti e mettere in campo le nostre qualità fin dalla prossima partita”.

Quanto vi ha penalizzato l’uscita dalle Coppe?

“L’Atalanta è oramai abituata a giocare ogni tre giorni per cui questo forse può aver pesato. Ora dobbiamo guardare agli errori che abbiamo fatto e cancellarli. Abbiamo fatto fin qui una grande stagione e non dobbiamo buttarla via”.

Come avete vissuto il post-sconfitta contro l’Inter?

“Non ci siamo demoralizzati, abbiamo ripreso subito a lavorare. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi e dobbiamo dimostrarlo”.