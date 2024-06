BERTOLUCCI A FV, Tecnica di Zaniolo non si discute, ma...

Fonte: dal nostro inviato a Forte dei Marmi Lorenzo Marucci

L'ex tennista Paolo Bertolucci, presente alle Olimpiadi del Cure di Forte dei Marmi, ha parlato dei temi di casa Fiorentina: "Negli ultimi anni la Fiorentina ha sempre fatto un passo in avanti. Adesso ha preso un giovane allenatore di cui Galliani ha sempre parlato bene. Sono fiducioso".

Su Kean: "Alla Juventus era chiuso, aggiungiamoci che tutta la squadra ha avuto una stagione complicata e che lui è stato infortunato. E' un giovane con qualità e non credo si sia dimenticato quello che ha fatto vedere".

Su Zaniolo: "Anche lui è un giocatore di talento che si è un po' perso per colpa degli infortuni. La tecnica non si discute, ma spesso serve anche che il fisico ti assista e soprattutto conta la testa. Ha tempo e modo per rifarsi".

Da tifosi rossonero, cosa ne pensa di Fonseca: "Bisogna togliere il computer dalle mani di Moncada per evitare che faccia danni (ride, n.d.r.). Vediamo, il mercato dei rossoneri deve ancora partire. Spero che si stiano muovendo sotto traccia e che abbiano le idee chiare".

Sul match tra Italia e Svizzera: "Speriamo bene. Gli Azzurri si sono salvati in corner e non sono partiti bene. Ma come negli Slam la prima settimana conta poco. Certo fare 36 partite per avere solo 8 squadre eliminate mi sembra un brodo particolarmente allungato"