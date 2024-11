BELLINAZZO A FV, Il Viola Park genera plusvalenze

Fonte: Dall'inviato Giacomo Galassi

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato da Roma ai media presenti all'evento Social Football Summit 2024, tra cui anche FirenzeViola.it. Queste le sue parole sul tema stadio: "L'obiettivo di Rocco Commisso era un altro, avrebbe voluto fare un investimento privato, modello Viola Park. Non è riuscito a realizzare questo tipo di intervento, sappiamo tutte le difficoltà. C'è una nuova sintonia tra il club e il Comune in questa fase. La Fiorentina se dovesse lasciare le cose come sono, con il Comune che fa tutti lavori, si troverebbe in una situazione delicata considerando che fino al 2029 avrebbe comunque un impianto parziale, scomodo e con una riduzione dei ricavi. Immagino che il presidente Commisso voglia intervenire per accelerare i lavori e ridurre il più possibile i tempi e i disagi per il club".

Cosa è emerso dall'intervista di settimana scorsa con il dg Ferrari? "Credo che sia emerso il cuore del progetto Fiorentina. Investire e creare una moderna realtà aziendale dal punto di vista sportivo. All'interno di un processo che dovrebbe valorizzare la componente del vivaio. Il dg Ferrari ha sottolineato con orgoglio la presenza in Prima Squadra di molti giocatori cresciuti nel settore giovanile. Inoltre è uno dei pochi esempi in Europa con un centro sportivo di livello dove si respira l'identità viola. E' un unicum, che ha un vantaggio per gli sponsor. Il Viola Park alla prima stagione ha già incassato 2,9 milioni e il mantenimento costa 8-9 milioni. Considerando però che può produrre un reddito o una plusvalenza di un giocatore formato lì che può garantire 2-3 anni di gestione questo ci fa capire quanto sia stato intelligente l'operazione Viola Park".