BARONE, E la solidarietà viola alla GKN di Campi

In questo periodo post Covid Firenze sta vivendo un momento difficile, con tante chiusure di aziende e negozi. In particolare c'è la vicenda GKN di Campi Bisenzio al centro delle discussioni perché rischia di lasciare per strada 422 lavoratori. In questi giorni sono stati fatti picchetti e sit in anche con la partecipazione degli amministratori locali e il tavolo del ministero proprio oggi in prefettura per opporsi all'improvvisa e singolare (via email dall'oggi al domani) chiusura dello stabilimento campigiano da parte della multinazionale straniera. E la Fiorentina, attraverso le parole dell'ad Joe Barone ha voluto portare la propria solidarietà, durante la presentazione di Vincenzo Italiano:

"In tutto il mondo oggi, compresa l'Italia, ci sono situazioni di grande difficoltà per i lavori e le famiglie, non ultima a Firenze il caso della GKN: a nome della Fiorentina massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie".