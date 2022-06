B. ASTORI, L'amore di Firenze per Davide ci stupisce

Bruno Astori, fratello di Davide, ha parlato a ridosso della finale del Calcio Storico Fiorentino, in cui per l'occasione svolgerà il ruolo di Magnifico Messere: "Ringrazio innanzitutto il sindaco Nardella e la città per farmi vivere questa esperienza importante. Piazza Santacroce per noi vuole dire molto e sono molto contento di essere qui".

Cosa avrebbe detto Davide in questa situazione?

"Davide aveva instaurato un ottimo rapporto coi calcianti che diedero la fascia di capitano a lui quando era qui, sarebbe stato orgoglioso di partecipare a questa manifestazione".

Cosa ne pensa dell'annata della Fiorentina?

"L'anno in cui Davide è arrivato la Fiorentina lottava per le posizioni di vertice. Poi ci sono stati anni difficili con qualche passo indietro, ma Italiano ha riportato la Fiorentina dove si merita di stare ogni anno".

I viola hanno festeggiato l'Europa con una maglia in onore di Davide.

"La Fiorentina e la città di Firenze non smettono mai di stupirci, è sempre una gioia vedere da parte loro gesti che non sono comunque scontati".