ANTOGNONI, Nico? Difficile credere a certe promesse

Fonte: dal nostro inviato - Mattia Carletti

Presente per la consegna della 'Penna d'oro' alla carriera a Raffaello Paloscia, da Coverciano Giancarlo Antognoni ha parlato del rapporto avuto in carriera col giornalista, rispondendo poi anche ad una domanda sul rinnovo di Nico Gonzalez: "A volte gli potevo dire di fare l'articolo da solo, senza farmi doande. Quando ero in difficoltà, anche in Nazionale, cercava di difendermi. Oggi sono qui anche per il rapporto che abbiamo avuto in questi anni".

Nico ha appena rinnovato e ha dichiarato di essere disposto a rimanere a vita a Firenze.

"Alla fine penso che andrà a finire come è finita in altre circostante. Quando arriveranno offerte importanti andrà via. Non ci sono più calciatori che rimangono tanto tempo nella stessa squadra, soprattutto quelli buoni. Penso sia una frase del momento, di circostanza, non le darei tanto peso. Sicuramente c'è affetto e anche amore per questa squadra da parte sua, questo non lo metto in dubbio, ma questo non vuol dire che non se ne andrà. Guardate quelli che baciano la maglia. Inutile illudere i tifosi".