ANTOGNONI, Italiano fondamentale, su Torreira...

Giancarlo Antognoni, ex capitano e dirigente della Fiorentina, ha risposto a diverse dei giornalisti presenti, tra cui gli inviati di FirenzeViola.it, durante il convegno "Il calcio tra storia, narrazione e formazione", affrontando vari temi , tra cui i recenti sviluppi sul futuro di Torreira e sulle parole di Rocco Commisso sul mister Vincenzo Italiano.

Cosa ne pensa dell' addio di Torreira, che ha sorpeso e non poco i tifosi della Fiorentina?

Torreira ha fornito ottime prestazioni quando ha giocato, non sarà sicuramente facile sostituirlo, anche se qualcuno al suo posto verrà inesorabilmente trovato. A me piacerebbe molto vedere Pulgar, ma so che non è apprezzato da tutti. Perché Torreira non è stato riscattato? Il motivo onestamente non lo so, non riesco a spiegarmelo. Andrebbe chiesto ai diretti interessanti perché io non c'ero in società quando fu acquistato.

Cosa pensa in merito alle dichiarazioni di Rocco Commisso in conferenza stampa su Vincenzo Italiano, dove il presidente della Fiorentina ha detto "speriamo rimanga con noi"?

Onestamente mi sembrano molto forzate le sue parole, il mister ha un contratto con la Viola, ed i contratti si rispettano. Le sue parole mi lasciano un po' perplesso, Italiano è il primo da riconfermare, è più importante di Torreira o qualsiasi altro giocatore.