ANTOGNONI, Aquilani in prima squadra sarebbe ok

Fonte: dagli inviati Luciana Magistrato e Mattia Carletti

C'è anche Giancarlo Antognoni all'evento per celebrare la Fiorentina di Cesare Prandelli a Fiesole. E ai media tra cui FV ha detto: "Io Cesare l'ho avuto nel mio ultimo anno alla Fiorentina, prima non c'ero. Ma Firenze deve ringraziarlo per quello che ha fatto, e viceversa per il sostegno della città".

La partita di domani?

"Le finali sono tutte difficili, questa è da 50 e 50. La Viola arriva da un buon periodo di forma ed è di buon auspicio. Il West Ham si conosce meno ma sono inglesi: non mollano mai, sarà molto combattuta. La differenza può farla un giocatore tecnico come Nico Gonzalez che sta andando molto bene".

Cabral o Jovic?

"Scelta sempre difficile per un allenatore, poi credo che inizierà Jovic. Ma Italiano valuterà in base alla settimana e in base al suo gioco sempre offensivo".

Aquilani in prima squadra?

"Italiano ha fatto bene, è normale sia appetibile per squadre importanti. Fa un gioco simile a Spalletti e per questo si parla di Napoli. Ma pensare di sostituirlo con Aquilani non sarebbe una cattiva scelta".